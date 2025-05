Botrányosan viselkedett legutóbbi fellépésén Jennifer Lopez, durván támadják emiatt – videó

Jennifer Lopez egy hosszabb kihagyás után tért vissza a színpadra idén, hiszen nagyon megviselte válása Ben Affleckkel, amit hiába próbált titokban tartani, mégis kitudódott. Az énekesnőnek nincs túl jó időszaka, hiszen egy másik exe, P. Diddy, azaz Sean Combs miatt is szégyenkezhet, hiszen a producer elleni súlyos vádak miatt jelenleg is zajlik a tárgyalássorozat, mely következtében akár életfogytiglan tartó börtönbüntetést is kaphat. J.Lo most próbál átlendülni a nehézségeken, így az AMA-díjátadón próbálta bebizonyítani, hogy jó formában van, azonban kicsit túllőtt a célon, sokan támadják a díjátadón tanúsított viselkedése miatt.

Jennifer Lopez botrányosan viselkedett a színpadon az idei AMA-díjátadón

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

A hamarosan Magyarországon is koncertező énekesnő volt a 2025-ös AMA (American Music Awards) zenei díjátadó házigazdája, aki a jelenleg legfelkapottabb rádiós zenékből készült összeállításra adott elő egy műsort. A fellépés során Jennifer Lopez több háttértáncossal is forró csókcsatába kezdett attól függetlenül, hogy nő vagy férfi az illető. A jelenetek sokakban felidézték a 2003-as MTV Video Music Awards díjátadón történteket, amikor Madonna egy közös előadás során megcsókolta Britney Spearst, majd Christina Aguilerát is. Bár Madonna mindig is így viselkedett a színpadon, tőle már megszokottá vált, azonban Jennifer Lopez sokkolta a közönséget azzal, hogy ő is próbál hasonló stílusban érvényesülni.

A közösségi oldalakon sokan kigúnyolják, a szintén kétségbeesetten próbálkozó Katy Perryhez hasonlítják, de a durvább kommentekben P. Diddy szexorgiáit emlegetik, mert úgy gondolják, ezzel is bebizonyította, hogy volt honnan tanulnia ezt a fajta viselkedésformát.

55 éves, itt az ideje az unokákkal játszani és nem ezt a szégyenletes dolgot csinálni, már nem a húszas éveiben jár

– írta egy kommentelő a TMZ bejegyzése alatt.

„Ennek a nőnek nincs szégyene” – írta egy másik, de rengetegen a szexuális bűncselekmények miatt előzetesben lévő P. Diddyt emlegették a kommentekben.

„Mondd el, hogy Diddy exe vagy, anélkül, hogy kimondanád, hogy Diddy exe vagy!” – írta az orgiákra való viselkedésre utalva valaki. Azonban nemcsak ezt a kapcsolatát hánytorgatták fel Lopeznek, hanem az egykori háttértáncosával, Cris Judd-dal kötött rövidke házasságát is, látva, hogy ismét háttértáncosaival flörtöl a színpadon.