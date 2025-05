Teljesen nyitott felsőben mutogatja meztelen melleit Jessica Biel – kép

A 43 éves színésznő kétgyerekes anyukaként is kirobbanó formában van, ezért nem is takargatja magát. Jessica Biel most egy címlapfotózás kedvéért mutatta meg bájait.

Jessica Biel már több mint tíz éve él boldog házasságban Justin Timberlake-kel, akitől két gyereke is született az elmúlt évek során. Bár sokszor biztatták őt arra, hogy hagyja el férjét, ő azóta is kitart mellette jóban és rosszban egyaránt. Biel a Hetedik mennyország című sorozatban vált világszerte ismertté, azóta számos fontos szerepben láthatta viszont a közönség. Jessica Biel szinte semmit sem változott az elmúlt évek során, remek formában van

Fotó: GQ Magazine Jessica Biel merész fotót mutatott magáról A szexi színésznő a mai napig kirobbanó formában van, szinte semmit sem változott az évek során. Legújabb sorozatát, a Tökéletes nővért a napokban mutatták be a Prime streamingszolgáltató műsorán, melyben Elizabeth Banks színésznő oldalán tűnik fel. Jessica Biel olyan sikeres produkciókban szerepelt, mint a Next – A holnap a múlté, a Mágus, a Tettes vagy a Candy: Halál Texasban, de számos filmben és sorozatban szerepelt. A mai napig aktívan vállal szerepeket, ezért sem lankad iránta az érdelődés. Most a Marie Claire magazinnak pózolt merész fotókon, és szexi vagy épp laza üzletasszonynak öltözve mutatta meg bájait. Első fotóján csak egy teljesen átlátszó felsőt, egy szűk leggingset és egy teljesen nyitott blézert visel, ami elég sokat enged láttatni Jessica Biel meztelen melleiből. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jessica Biel (@jessicabiel) által megosztott bejegyzés

