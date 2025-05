Titokban házasodott meg a TV2 sztárja

Kaly Roland a Sztárban sztár leszek! harmadik évadában vált ismertté, a TV2 tehetségkutatójában a második helyezést érte el. A műsorban nemcsak rendkívüli hangjával, hanem karizmatikus jelenlétével is azonnal belopta magát a közönség szívébe. Mentora Majka volt, akivel a műsor befejezte után egy közös dalt is kiadtak. Kalyt a műsor után sok nő megkörnyékezte, azonban hiába, ugyanis egy évizede foglalt a szíve. Párjával, Ernával még össze sem költöztek, úgy tervezgették az esküvőjüket, amire nemrég sort is kerítettek – írja a Bors.

Kaly Roland titokban vette el kedvesét

Fotó: Instagram

Kaly Roland titokban megnősült

Pár hónapja még csak távlati tervnek tűnt, hogy összeházasodik párjával Kaly Roland, most születésnapja előtt pár nappal úgy döntöttek, ez a legjobb alkalom arra, hogy össze kössék az életüket. Most az esküvőről mesélt a TV2 sztárja.

Lagzi még nem volt, de a polgári esküvőt hónap elején megtartottuk, lényegében két tanúval gyorsan megtörtént.

A nagyszabású lagzi jövőre lesz. Szeretem az indokolatlanul nagy felhajtást. Minimum kétszáz fős vendégsereg, hatalmas zenekar… Ehhez kell egy kis szervezkedés” – árulta el a lapnak Kaly Roland, akit felesége buktatott le a születésnapi köszöntőjével, melyben már férjeként hivatkozott a zenészre.

