Kandász Andrea ismét kórházba került

Kandász Andrea, a népszerű televíziós műsorvezető ismét kórházba került. Azonban most nem szenvedett ismét súlyos balesetet, hanem végre rászánta magát egy régóta halogatott beavatkozásra: visszérműtéten esett át. A kezelést követően az ébredés utáni első fotókat is megosztotta követőivel, és őszintén beszámolt tapasztalatairól.

Kandász Andrea

Fotó: Instagram

Kandász Andrea a műtéte után jelentkezett

„Az ébredés utáni képek. Évek óta terveztem, most aludtam egy kicsit és volt visszér, nincs visszér! A reggelt ugyanis egy klinikán kezdtem, ahol a végtelenül kedves és szakszerű Dr. Bihari Imre tanár úr és csapata megműtötte a már haszontalan visszereimet. Nálam már kívülről is látszottak, de fontos a szűrő vizsgálat, mert a mélyben is megbújhat a baj. Egyáltalán nem fáj, néhány óra múlva haza is engedtek . Most még nyári szoknya helyett fásli dukál, de előre örülök, hogy hamarosan shortot is hordhatok majd a nagy melegben anélkül, hogy a lábamat takargatnám”– számolt be róla az Instagram-oldalán.

A beavatkozásról férje, Feri is készített felvételeket, így Andrea hamarosan részletesen be is számol a teljes folyamatról.