Katzenbach Andrea történelmet írhat – így indult el a Miss World világversenyre

Egy hónapos kaland veszi kezdetét Katzenbach Andrea számára, aki júniusban nyerte el a Magyarország Szépe – Miss World Hungary 2024 címet. A gyönyörű fiatal lány elutazott Indiába, hogy hazánkat képviselje a világ egyik legrangosabb szépségversenyén, a 72. Miss World döntőjén. A fiatal lány számára a Magyarország Szépe – Miss World Hungary volt az első szépségverseny, mégis azonnal a legnagyobb elismerést hozta el. Megnyerő kisugárzása, természetes bája és céltudatos hozzáállása hamar meggyőzte a zsűrit, a koronát pedig egy új fejezet nyitányának tartja.

Katzenbach Andrea

Fotó: Instagram

Elbúcsúzott Katzenbach Andrea

Katzenbach Andrea azóta aktívabb a közösségi oldalain is, ahol követőtábora rohamosan nő. Itt osztotta meg megható búcsúüzenetét is, amikor elindult Indiába:

„Ma egy álom válik valóra. Itt állok a repülőtéren, a bőröndöm tele reménnyel, hittel és Magyarország szeretetével.

Egy hónapra búcsút intek, hogy Indiába utazzak és képviseljem a hazámat a Miss World világversenyen.

Ez több mint egy verseny — ez egy küldetés, amit a szívemben viselek. Minden lépésem mögött ott van a családom, a barátaim, és mindazok, akik hittek bennem. Most titeket is kérlek: szurkoljatok nekem, érezzem, hogy velem vagytok, bárhol is legyek a világban. Magyarországért, a szépségért, az értékekért, és mindenért, amit képviselek. Indul a nagy kaland!”– osztotta meg az Instagram-oldalán.