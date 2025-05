Az eternauta, Walking Dead és társaik: képregény alapján készült sorozatok

Nem új jelenség, hogy átmenet van a műfajok közt, készült már sok sorozat film alapján, videójátékra is építettek szériákat és a sikeres képregényeket is megpróbálták sok alkalommal sorozatformában elkészíteni. Voltak jobb és rosszabb próbálkozások, most épp nagyon népszerű a Netflixen Az eternauta. Jöjjenek a képregény alapján készült sorozatok!

Az eternauta, amely most nagyon megy a Netflixen, május 7-én épp a második legkedveltebb sorozat a streamingszolgáltatóra előfizető magyarok körében, egy képregényre épülő sci-fi sorozat. Az eredeti képregényt az argentin Héctor Germán Oesterheld írta (aki 1977-ben, a katonai diktatúra alatt eltűnt), Francisco Solano López volt a rajzoló. Képregény volt Az eternauta Az Hora Cero Semanal című (a „h” néma a spanyolban) lap hozta le folytatásokban 1957 és 1959 között, heti három oldalban, számos díjat nyert később, Argentína és egyben Latin-Amerika egyik legfontosabb képregényének tartják. A történet idegen lények inváziójáról szólt, a Juan Salvo karakterén keresztül mutatta be a maroknyi túlélő harcát. Fotó: Netflix A Netflix már 2020-ban bejelentette, hogy sorozat készül erre a témára, ezzel a címmel, de közbejött a covid, mindenféle nehézség, és csak 2025 áprilisában mutatták be. Itthon, mint írtuk, épp a második legnézettebb sorozat, globálisan pedig a harmadik helyre tornázta fel magát. Fotó: Netflix Pedig a sztori nem épp vidám, sőt, sokkal inkább komor, lehangoló, sötét. Buenos Airesben játszódik karácsonykor, amikor – lévén a déli féltekén van – meleg van, szép, nyári este, amikor hirtelen elmegy az áram mindenhol. Nemcsak, hogy teljes sötétség borul a városra, hanem hirtelen zuhan a hőmérséklet, hószerű, mérgező pihék hullnak az égből. Aki kinn van épp, szabad ég alatt, vagy gyanútlanul kimegy, az azonnal meghal. Egy negyvenes-ötvenes baráti társaság drámáját látjuk jobban kibontakozni, rajtuk keresztül ismerjük meg az eseményeket. A barátok épp kártyáznak, whiskyt isznak, amikor összeomlik az általuk ismert világ, a társadalom, a technikai civilizáció. Egyik barátjuk mindenképp hazamenne, hiába próbálják visszatartani: nem jut messzire, már a házból kilépve összeesik és meghal. Fotó: Netflix Az eternauta első három része inkább a rejtélyes-misztikus-túlélős-összeesküvős sorozatok kedvelőinek lehet élvezetes, a negyedik részben már konkrét válaszokat kapunk, onnan a sci-fi elemek dominálnak. Ahogy az a posztapokaliptikus sorozatokban és filmekben lenni szokott, itt is elég hamar ember embernek lesz farkasa, a túlélők egymás ellen fordulnak.

Képregény volt, sikersorozat lett A főbb szereplők a sorozatban Ricardo Darín (ő a képregényből ismert főszereplő, Juan Salvo), Carla Peterson (volt felesége), César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto. Hat epizód készült, jön még egy második, elvileg utolsó évad. Persze ha az is nagyon sikeres, akkor még újabb folytatás lehet, de ez odébb van, hiszen az első évad is csak most debütált. Itt egy előzetes: Vannak azonban más ismert sorozatok, amelyek képregény alapján készültek, lapozzon!

