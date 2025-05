Keveházi Lili kiábrándult a modellkedésből

Több mint egy éve ért véget Keveházi Lili számára a Next Top Model Hungary, ahonnan egyszer visszahozták, de végül ismét kiesett. Bár akkor csalódott volt, ma már egészen másként látja a versenyt és a szakmát.

„Több lánnyal is beszéltem, és hasonló hatással volt rájuk a műsor, mint rám. Én kiábrándultam a mo­dell­ke­dés­ből. Abból a szempontból jó volt, hogy beláttam a kulisszái mögé, és rájöttem: ez nem én vagyok” – mesélte Lili.

Bár a modellpályát elengedte, továbbra sem zárkózik el a szereplésektől: reklámfilmeket vagy influenszerfelkéréseket szívesen vállal. Közben pedig teljesen más irányba indult el. „Rájöttem, hogy egy visszahúzódó mérnök informatikus vagyok, készülök a félévi vizsgáimra” – tette hozzá mosolyogva a Gábor Dénes Egyetem hallgatója.

Most a mobiljáték-fejlesztés érdekli, ebben szeretne kipróbálni magát. Példaként hozta fel versenytársát is: „Naledi szép is és okos is, jóra használja” – mondta Lili. „És én is inkább az agyamat kamatoztatom” – tette hozzá a hot! magazinnak.