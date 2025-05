Újraépíti karrierjét Kevin Spacey

Kevin Spacey is csatlakozott a The Awakening című film stábjához, a Variety szerint ez egy összeesküvős akcióthriller lesz. A filmet Matt Routledge rendezi, szerepel benne Peter Stormare , Alice Eve, Steve Berkoff, Julian Glover, Matt Hookings és Justin Tinto. A történet kissé sablonos leírása szerint Jason (Tinto) és Rebecca (Eve) lelepleznek egy összeesküvést, amelynek célja a világ irányítása. „Nyomozásuk a titkok útvesztőjébe vezeti őket, így az igazság feltárása izgalmas versenyfutás lesz az idővel” – írták a filmről, amelyet a Camelot Films gyárt.

Kevin Spacey

Fotó: NurPhoto

Ahogy arról az Origo is beszámolt, 2023-ban az Oscar-díjas Kevin Spacey-t felmentette a bíróság a legsúlyosabb szexuális visszaélések vádja alól. Persze ez korántsem jelentette azt, hogy a filmipar és a színházak világa rögvest "rehabilitálta" volna a sztárt, akinek az alaptalan vádak kíméletlenül tették tönkre a karrierjét.

Korábban a Netflix is úgy döntött, hogy a kifejezetten rá épülő, sikeres sorozat, a Kátyavár (House of Cards) utolsó évadjában sem szerepelhet: kirúgták a szexuális bántalmazás vádja miatt, mielőtt még bármilyen ítélet született volna. Később a színész számára kedvező ítélet született több alkalommal is, ugyanis először egy New York-i bíróság mentette fel 2022-ben, majd egy évvel később a londoni esküdtszék is ártatlannak találta az ellene felhozott 12 vádpontban.