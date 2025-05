Kim Kardashian úgy jelent meg a bíróságon, mintha divatbemutatóra készülne

Kim Kardashian ismét a címlapokra került, ezúttal azonban nem új divatkollekciója vagy vállalkozása miatt, hanem a 2016-os párizsi ékszerrablás ügyének tárgyalásán való megjelenésével. A sztár tanúként jelent meg a francia bíróság előtt, ám a legnagyobb figyelmet nem a vallomása, hanem az általa viselt, több millió dollárt érő ékszerek keltették. A bírósági épület előtt készült fotókon jól látható, hogy Kardashian körülbelül 8 millió dollár értékű ékszert viselt, ami sokak szerint szándékos üzenet lehetett a bűncselekményt elkövető banda felé.

Kim Kardashian

Fotó: Instagram

Az említett darab egy 1,5 millió dolláros, 18 karátos fehérarany gyémánt nyaklánc volt a Samer Halimeh New York ékszerháztól, amelyet több mint 50 karátnyi gyémánt díszített. Emellett egy smaragd csiszolású gyémántgyűrűt is viselt, amely megszólalásig hasonlított ahhoz a 20 karátos gyűrűhöz, amelyet korábban Kanye Westtől kapott – és amely a rablás egyik fő zsákmánya volt. A szett része volt még egy 8100 dollár értékű, gyémántokkal kirakott fülmandzsetta is a neves Briony Raymond ékszertervezőtől.

Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Kim Kardashian visszafogott, teljesen fekete öltözékben jelent meg a bíróságon, amely tökéletesen kiemelte a csillogó ékszerek pompáját. A megjelenése sokak szerint erőteljes, szimbolikus gesztus volt, hiszen a rablás után évekig kerülte a feltűnő ékszereket és a luxus nyilvános demonstrálását. A valóságshow-sztár korábban nyilatkozta, hogy a támadás után komolyan fontolgatta, soha többé nem visel gyémántot. Most azonban úgy tűnik, visszanyerte önbizalmát, és megmutatta, hogy nem hagyja, hogy a félelem irányítsa az életét.

Kim Kardashian rablásának ügyében ítélet született

Mint ismert, 2016 októberében Kim Kardashiant éjszaka támadták meg egy párizsi luxushotelben, ahol fegyverrel fenyegették, majd megkötözték. A rablók több mint 10 millió dollárnyi ékszert vittek el – az egyik legnagyobb értékű celebellenes bűntényként tartják számon az esetet. A párizsi bíróság ítéletet hirdetett az ügyben: nyolc embert ítéltek el, közülük négyen nyolc évig terjedő börtönbüntetést kaptak, többségüknél ezt felfüggesztették. Két vádlottat felmentettek.