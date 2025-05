Kincsvadászok: kitört a botrány! Kiderült, miért állhatott le a forgatás

Hatalmas a felháborodás a nézők körében: már második hete, hogy a TV2 hétköznaponként kizárólag ismétléseket sugároz a Kincsvadászokból. A népszerű műkincsvadász reality VIP-kiadásai ugyan új tartalommal jelentkeznek, de a hétköznapi adások nézői hiába ülnek le esténként a képernyő elé – csak korábban már látott epizódokat kapnak.

Kincsvadászok

Fotó: TV2

A nézők becsapottnak érzik magukat, és nem is titkolják csalódottságukat. „Miért nézzem meg harmadszorra is ugyanazt? Nincs új rész, akkor legalább mondják meg, ne verjenek át minket!” – fakadt ki egy hozzászóló a műsor Facebook-oldalán.

Kincsvadászok: Molnár Viktor kórházba került

A titkolózás természetesen összeesküvés-elméleteket is szült. A legnépszerűbb verzió szerint Molnár Viktor, a műsor egyik legismertebb arca, hirtelen kórházba került, és emiatt állt le a forgatás. Az információt Fejes Tamás, a műsor másik kereskedője is megerősítette:

„Molnár Viktor kiesett, mert valami műtétje volt, így most négyen vagyunk a stúdióban” – mondta el a nézőknek.

Később az is kiderült, pontosan mi történt. Molnár Viktor a Tények Pluszban árulta el: „Volt egy kisebb műtétem, egy béloperációm volt, de hála istennek, jó időben sikerült elkapni, nem húzódott el a felépülésem.”

A kereskedő hasi fájdalmak miatt fordult orvoshoz, ám az állapota annyira súlyosnak bizonyult, hogy bent is tartották a kórházban.

A történtek ellenére a Story.hu információi szerint Molnár Viktor betegsége nincs közvetlen kapcsolatban az ismétlésekhez. Úgy tudni, csupán néhány napra esett ki a munkából, és hamar visszatért a forgatásokra. A lap szerint a csatorna már korábban is számolt azzal, hogy korábbi epizódokat kever újakkal – ez bevett gyakorlat a televíziós világban. Ezt erősítette meg Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója is.