Kincsvadászok: Molnár Viktor durva kritikákat kapott a szakmától

A Kincsvadászok című műsor tavalyi indulása óta fenekestül felfordult a műkereskedők élete. Az egyik legjobb példa erre Molnár Viktor, akinek a nevét az egész ország megismerte, a hírnévvel együtt azonban irigység is járt.

Kincsvadászok

Fotó: TV2

Kincsvadászok: a szakértőkre sokan irigyek

A mai napig hálás vagyok a sorsnak, amiért belekeveredtem ebbe a játékba. Imádom csinálni.

Az ismertség sokat lendített a személyes márkámon is.

Még akkor is, ha néha, amikor kimegyek az utcára, megbámulnak az emberek. Holott nekem pontosan ugyanakkora a lábam, és ugyanúgy nézek, mint előtte” – mondta Molnár Viktor, aki így érzékelteti, mennyire megváltozott az élete a televíziós szereplés óta.

A műkereskedő azt is elárulta, meglepte őket, mennyire megszerették a nézők az ereklyékkel foglalkozó műsort. „Eleinte a szakmában is komoly fenntartásokkal kezelték az egészet. Attól féltek, túl olcsón vagy éppen drágán veszünk majd tárgyakat, nem a reális képet mutatjuk be.

Voltak támadások kollégák részéről.

De érződött bennük az irigység. Aztán ahogy látták, milyen a fogadtatása, elhalkultak ezek a hangok.” – ecsetelte Azurák Csaba 1/1 című műsorában.