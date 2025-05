Nagy fájdalmai voltak, azonnal műteni kellett a Kincsvadászok szereplőjét

A Kincsvadászok műtárgykereskedője, Molnár Viktor azonnali műtétre szorult, miután vasárnap hasi fájdalmakat érzett – így a hétfői adás forgatását is ki kellett hagynia, a legutóbbi részben nem láthatták a nézők.

Molnár Viktor, Kincsvadászok

Fotó: TV2

„Gyakorlatilag vasárnap éreztem, hogy valami probléma van a hasamban. Egy olyan fájdalmat éreztem, ami nem tűnt mindennaposnak. Másnapra egy picit erősödött. Úgyhogy azonnal mentem az orvoshoz és hál’ istennek, be is igazolódott. Már ki is engedtek a kórházból” – mondta a Tények Pluszban.

„Volt egy kisebb műtétem, kórházban voltam. Egy béloperációm volt, de hál’ istennek nagyon jó időben sikerült elkapni, úgyhogy nem húzódott igazából hosszúra ez a felépülés” – magyarázta. Nézze meg a TV2 riportját!