Megdöbbent a Kincsvadászok szereplője a hihetetlenül értékes festmény láttán

Nagyházi Lőrinc a TV2 sikerműsora kapcsán idézte fel családi galériájuk egyik legnagyobb fogásának történetét. Az azóta is a Szépművészeti Múzeumban látható Tiziano festmény akkor 140 millió forintért kelt el, de nemrég ismét gazdát cserélt, ezúttal 4,5 milliárdos áron.

Nagyházi Lőrinc igazi kincsre lelt

Fotó: TV2

„Minden műkincskereskedő életében akad egy, szerencsés esetben néhány emlékezetes, vagy inkább meghatározó szakmai pillanat, amikor valami olyasmivel találkozik, amire nem számított, de talán még álmodni sem mert. A Nagyházi Galéria és az én életemben először 2005-ben, vagyis húsz éve jött el az első ilyen pillanat. Bejött hozzánk egy ember, akinek fogalma sem volt arról, hogy a festményt, amit a padláson talált, maga Tiziano Vecellio festette.

Nekünk első ránézésre gyanús volt, hogy tényleg valami nagy, nagyon nagy, kultúrtörténeti pillanat részesei vagyunk, de természetesen szakértőhöz fordultunk.

Első körben annyit sikerült megállapítanunk, hogy egy jó eséllyel, Tizianónak tulajdonítható festmény került a kezünkbe. Így is került aukcióra, hiszen a tényleges megállapítás, ilyen esetekben egy, de akár két évet is igénybe vehet. Hatvan milliós kikiáltási áron kezdtünk és végül száznegyven millió plusz jutalék áron került leütésre a kép, amit az új tulajdonosa nem is mert hazavinni. Így került egyenesen a Szépművészeti Múzeimba, ahol a mai napig is megtekinthető” – mesélte a Borsnak Nagyházi Lőrinc a Kincsvadászok kereskedője, aki elárulta, azóta a kép gazdát cserélt és bizony felfoghatatlan összeg, négy és fél milliárd forint ütötte a korábbi tulajdonos markát. A képet itt tudja megnézni.

A Kincsvadászok szereplője elmondta, hogy a műsor harmadik évadjában rekord születik majd, olyan értékes műtárgy kerül elő.