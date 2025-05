Kincsvadászok VIP: Szívszorító, Fodor Zsóka mire tesz félre az 1,8 millió forintból

Egyedül élek, akinek van férje, gyereke, számíthat arra, hogyha megöregszik, ellátja. Én erre nem számíthatok. Úgyhogy szép lassan, amim még van, pénzzé váltom az öregségemre. Meg ugye világutazó vagyok, amíg sok pénzem volt, volt a sorozat, sok előadásom volt, addig mindig utaztam. De már nincs annyi pénzem, két lakást tartok fent, persze én vállaltam, mert játszom Pécsett és dolgozom Budapesten is. De mennek ki a darabjaim, kevés a nyugdíjam, de azért most befizettem egy törökországi utazásra, mert imádom a tengert és nagyon régen voltam. De el kell mondjam, még a Kincsvadászokban kapott pénznél is sokkal többet ért az élmény, hogy ott lehettem, ráadásul nyertem egy barátot!