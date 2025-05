Szexi videóklippel mutatkozik be Kóbor János lánya, Léna

Énekesi pályára készül az Omega frontemberének lánya. „Az első dalom címe: Pose. A videóklip egy divatbemutatót idéz, egyes részek a backstage-ben játszódnak. Rengeteg csillogó ruha, haj, smink, csupa csajos holmi vesz körül, amit nagyon élvezek” – magyarázta Kóbor Léna, akit a TV2 Sztárban sztár leszek! műsorának felfedezettje, Hadas Alfréd segít.

Kóbor Léna dalt és klipet készített

Fotó: Instagram

„Hadas Alfréddal csináltuk együtt ezt a dalt, együtt álmodtuk meg a koncepciót hozzá, a forgatáson is fontos szerepet tölt be. Több mint egy éve kezdtük a közös munkát, mondhatni, ő a producerem, aki segít beindítani a karrieremet. Több dalt is írtunk már, főként nyári slágerek, amiket szép sorban fogunk megjeleníteni 2025-ben. De legelőször is, mindenképp olyan dalt szeretnék megmutatni, ami tényleg az én stílusom, amiben meg tudom villantani a táncos énemet is. Magyarul és angolul is énekelek benne. Tényleg mindent belerakok, ami én vagyok" – ígérte a Borsnak.

Itt van pár jelenet a klipből:

„Ez nekem új azért, hogy én vagyok a főszereplő, és folyton rám fókuszál a kamera. A Gyöngyhajú lány balladája című darabban kulcsszerepet játszok, de az mégis egy zenés darab, sok szereplővel” – tette hozzá Kóbor János lánya.