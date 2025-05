Világhírű művész küldött üzenetet Korda Györgynek

Timmy Trumpet ausztrál zenész, Kalapács József rockzenész a Csináljuk a fesztivált! adásában, egy ibizai DJ és egy balinéz idegenvezető is feldolgozta már Korda György: Reptér című 1981-es slágerét. A sokak által kedvelt, Máté Péter és S. Nagy István által szerzett dal, a világhírű csellóművészt, HAUSER-t is megihlette. A Virtuózok zsűritagja a Music Unites the World projekt részeként dolgozta fel a szerzeményt. Az új átiratról kérdezték Korda Györgyöt a Duna Családi kör című műsorában, ahová felesége és állandó partnere, Balázs Klári is elkísérte.

Balázs Klári és Korda György a Duna Családi kör című műsorában

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

A Szegedi Egyetemi Napokon léptünk fel, éjjel jöttünk haza, akkor érkezett a hír. Azt gondoltuk, hogy ez valami vicc, mert amerikai címről értesítettek bennünket

– kezdte Balázs Klári, akit rendkívüli büszkeséggel tölt el, hogy férje dalát nemcsak hogy szereti az új generáció, de van, akit meg is ihlet közülük a sláger.

HAUSER fantasztikus tehetség, a világ egyik, ha nem a legnagyobb kortárs csellistája. Hihetetlen volt látni, milyen remek érzékkel nyúlt a dalhoz.

Olyan a klip, mint egy országimázs videó, ilyen szép feldolgozása még sosem volt a Reptérnek” – hangsúlyozta Korda György. Az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas énekes lelkendezve fogadta az élő adásban HAUSER személyes, nekik szóló videóüzenetét, amelyet a csellista amerikai turnéjának szünetében rögzített.

Korda György és felesége elérzékenyülve hallgatták, hogy HAUSER baráti körében több magyar van, és stábjában is együtt dolgozik honfitársainkkal: hangpróbájuk mindig a Reptérrel indul. A horvát művész üzenetét azzal zárta, reméli, hogy hamarosan személyesen is találkozhat majd Kordáékkal.

A világhírű csellóművész, HAUSER videóüzenetet küldött Korda Györgynek

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

