Kulcsár Edina megdöbbentő vallomása: Soha semmire nincs időm

Kulcsár Edina és férje, G.w.M igazi nagycsaládos szülők, hiszen néha hat gyerekre is figyelniük kell. A sztárpár 2022 elején vallotta be, hogy egymásba szerettek, a szépségkirálynő hamarosan el is vált Szabó András Csutitól, akitől már két gyereke született, Varga Márk, azaz G.w.M pedig elhagyta két gyereke anyját, Nagy Melanie-t. A rapper és az egykori szépségkirálynő azóta is egy párt alkot, össze is házasodtak és azóta bővült mozaikcsaládjuk is, hiszen már két közös gyerekük is született.

G.w.M és Kulcsár Edina

Fotó: Instagram/G.w.M / Instagram/G.w.M

Ezért sokszor csodálkoznak is azon, hogy Kulcsár Edina hogyan bírja, hogy négy gyerekért felelős, sőt, néha hat gyerekre felügyelnek, ha náluk van G.w.M két nagyobbik gyereke is. Közben az egykori szépségkirálynő üzleti ügyeivel is foglalkozik, valamint a ház körüli teendőket is el kell, hogy lássa. Néha bepillantást enged hétköznapjaikba, azonban az utóbbi időben kevesebb információt osztott meg, hiszen mindig csak kritizálják azért, ő hogyan neveli a gyerekeit, vagy hogyan oldja meg a problémáit.

Kulcsár Edina az anyaságról vallott

Kulcsár Edinának akadt egy kis szabadideje, így megosztotta, hogy nemrég ünnepelték mindkét kislánya születésnapját, április végén Nináét, most májusban pedig Amaráét, aki kétéves lett. Elmondása szerint még arra sem jutott ideje, hogy képeket osszon meg az Instagramon, azonban kérdezz-felelekben válaszolt a követői kérdéseire, így sok részletet elárult arról, hogyan telnek mindennapjaik.

Soha semmire nincs időm, próbálok priorizálni és tüzet oltani. Máshogy nekem se megy, de természetesen van segítség.

Hetente egyszer nagytakarítás van nálunk, így azt már könnyebb szinten tartani. Egyébként meg nem szabad rástresszelni! Ne érezd magad rosszul, ha káosz van. Én inkább a gyerekkel játszom sokszor, minthogy a renden stresszeljek. Az én szememet is zavarja a rendetlenség, de a szívemnek jobban esik az együtt töltött idő” – magyarázta Kulcsár Edina, akit nemrég Amara miatt támadtak a kommentelők.

Az édesanya valószínűleg csak félreérthetően fogalmazott, amikor azt írta: „Amara nagyjából 1-2 két hete alszik külön szobában és három napja nem kelt fel.” Emiatt a kijelentés miatt azonban rengetegen támadták őt, és sokan úgy vélték, hogy nagyon rosszat jelent, ha egy kétéves kislány három napig nem kel fel, de valószínűleg nem így értette az egykori szépségkirálynő, csak kiforgatták a szavait.

Biztos vagyok abban, hogy minden szülőnek nehéz, hiszen mindenki a világ legjobb apukája/anyukája akar lenni, de a gyereknek nem társadalmi elvárások kellenek. Nekik egy boldog, önfeledt, magabiztos szülő kell, aki nem foglalkozik a negatív dolgokkal

– szúrta ki a Bors Kulcsár Edina rekcióját, aki egy kérdésre válaszolva vágott vissza az őt ért támadásokra.