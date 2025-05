Kulcsár Edina közel 100 kilóra hízott – ma már alig lehet ráismerni

Tavaly nyáron született meg Kulcsár Edina negyedik gyermeke, Dion. A kisfiú érkezése nemcsak örömöt, hanem komoly testi és lelki kihívásokat is jelentett az édesanya számára, aki újra császármetszéssel hozta világra gyermekét. A regeneráció hosszabb időt vett igénybe, és az első hetekben a sportolás szóba sem jöhetett – de az egykori szépségkirálynő már a hathetes kontrollon azt kérdezgette az orvostól, mikor térhet vissza az edzésekhez. Nem az volt a célja, hogy visszanyerje a szülés előtti alakját, hanem csak fittebb szeretett volna lenni, hogy bírja a hétköznapokat négy gyerek mellett.

Kulcsár Edina

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Kulcsár Edina életmódváltásba kezdett

Kulcsár Edina tavaly októberben határozta el, hogy komolyabban változtat életmódján. A gyorsételeket egészséges fogások váltották fel: a hamburger helyett salátát és grillezett csirkét eszik, a sült krumplit rizs és zöldség pótolja. Emellett beiratkozott egy online edzésre, amely rengeteget segített neki.

„Gyorsan el is kezdtem fogyni, igazából már novemberre szembetűnő volt a változás. Még októberben csináltam pár előtte fotót, hogy legyen egy összehasonlítási alap: honnan hova jutottam el. Végül ezt csak januárban mertem megosztani a közösségi oldalamon, addig gyűjtöttem hozzá a bátorságot. Sőt van olyan felvétel is, amit soha senkinek sem fogok megmutatni! Fürdőruhában fotóztam magam, és szinte ’kifolytam’ belőle… No de már sokkal jobb a helyzet!” – magyarázta.

Terhessége alatt közel 100 kilóra hízott

A negyedik várandósság végén Kulcsár Edina testsúlya megközelítette a 100 kilót, ám az utolsó mérés után már nem állt többet a mérlegre, nem akarta szembesülni azzal, hogy talán át is lépte ezt a számot.

Nem akartam azt látni, hogy átléptem a százat…

De hogy ez megtörtént, azt biztosra veszem. Én már nem akarok csontsovány lenni, szerintem nem is állna jól. Nagyjából még öt kilótól szeretnék megszabadulni, de a legjobb az lenne, ha még tónusosabb, formásabb lennék. Szóval van még mit tenni. Ami most külön jó, hogy a férjem is életmódot váltott, és hát együtt sokkal könnyebb! Egyrészről nem kell hatfelé főznöm, plusz az edzésben is motiváljuk a másikat”– mesélte.