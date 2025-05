Kylie Jenner és a Kardashian nővérek durván összevesztek Timothée Chalamet miatt

Kylie Jenner komolyan aggódik amiatt, hogy nővérei, Kim és Khloé Kardashian túlságosan is érdeklődnek párja, Timothée Chalamet iránt. Kylie Jenner és Timothée Chalamet kapcsolata hónapok óta a figyelem középpontjában van – azóta, hogy először együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt, rajongók milliói figyelik minden mozdulatukat. Ám most úgy tűnik, nemcsak a rajongók, hanem Kylie nővérei is egyre jobban kedvelik a Dűne színészét. A valóságshow-sztár egyre dühösebb, közeledik a családi botrány.

Kylie Jenner

Fotó: Instagram/Kylie Jenner

Kylie Jenner szörnyen féltékeny

Egy közeli ismerős szerint Kylie többször is szóvá tette, hogy Kim feltűnően sokszor keresi a szemkontaktust Timothée-val, és a családi eseményeken rendre a közelében tűnik fel. Khloé sem marad el mögötte – ő állítólag poénkodással, kedves érintésekkel próbálja „megpuhítani” a színészt.

„Kylie viccnek vette egy darabig, de most már tényleg zavarja.

Szerinte ez több puszta flörtnél – és nem nézi jó szemmel, hogy a saját nővérei ennyire rámozdulnak a pasijára.

Kim imádja a sármos, intelligens férfiakat, és nem titok, hogy Chalamet az ő esete is lenne. Khloé pedig állítólag már több közös képet is kért tőle, amik nem csak baráti hangulatot árasztanak” – árulta el egy bennfentes.

Kylie azonban nem nevette el a dolgot. A fiatal milliárdos üzletasszony számára Timothée több mint egy divatos trófea – ő az első férfi hosszú idő után, akit komolyan vesz. És ezt nem hajlandó kockára tenni. Beszédes az is, hogy az utóbbi hetekben szinte teljesen eltűntek a közös fotók nővéreivel, pedig korábban napi szinten posztoltak egymásról – írja a Times of India.