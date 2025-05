Kylie Jenner hatalmas melleivel reklámozza legújabb ruhakollekcióját

Kylie Jenner ismét felrobbantotta az internetet – ezúttal nem a magánéletével, hanem legújabb ruhakollekciójával hívta fel magára a figyelmet. A 27 éves valóságshow-sztár nem aprózta el a reklámozást: a kampányfotókon gyakorlatilag megvillantotta a melleit, ezzel garantálva a figyelmet.

Kylie Jenner / Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner új kampányában felismerhetetlen

Kylie kedden, egy jól időzített online divatbemutatón mutatta be új kollekcióját, és már az első órában több mint 1 millió dollárnyi terméket adotott el belőle. A siker nem véletlen: a sztár pontosan tudja, mire van szüksége a közönségnek. A kampányhoz készült fotókon érzékien pózolt, egy tűzpiros, domina melltartóban a hatalmas melleit rakta a kirakatba, de sokszor csak a fél arcát mutatta meg, vagy épp egy átlátszó fátyollal takarta azt el – épp annyit láttatva, hogy még izgalmasabb legyen. Legtöbb fotón alig lehet őt felismerni.

A hangsúly a részleteken volt: a modell visszafogott sminket és nude rúzst viselt, haja pedig ki volt engedve– így a merész ruhadarabok még inkább előtérbe kerültek. A kollekció darabjai azonban nem olcsók:

– a piros szatén melltartó 248 dollár,

– a hozzá illő fűzős miniszoknya szintén 248 dollár,

– a fekete cipzáras farmerdzseki pedig 288 dollárba kerül.

Az árak azonban megosztották a rajongókat. Míg sokan azonnal lecsaptak a darabokra, mások túlzónak tartották az árakat, és úgy vélték: a ruhák szabása nem kedvez az „átlagos testalkatú” nőknek. „Gyönyörű kollekció, de nem mindenki Kylie Jenner” – írta egy kritikus az egyik közösségi oldalon.

Az új márka nemcsak szexi, hanem luxust is sugall: a kínálatban farmerek, szoknyák, pólók, sportruhák, sőt kapucnis pulóverek és szabadidőnadrágok is megtalálhatók – természetesen ezek mindegyikét vastagabb pénztárcához igazították – számolt be róla a Daily Mail.