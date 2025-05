Teljesen összeomlott Laár András élete: válása után a KFT-t is otthagyta

Laár András újabb nehéz döntést hozott meg az életében, ugyanis a KFT zenekarból is kilépett, melynek 1981 óta, azaz alapítása óta tagja volt. A zenész, humorista tavaly a válásával is megdöbbentette a nyilvánosságot, ugyanis 15 év házasság után döntött úgy, hogy elhagyja családját. Most aggasztó hírek érkeztek arról, hogyan éli mindennapjait a válása óta, illetve arról is, miért lépett ki a KFT-ből.

Laár András 44 év után kilépett a KFT-ből

Fotó: Manek Attila / MTI Fotószerkesztõség

Laár András kilépett a KFT-ből

Szinte semmije sem maradt Laár Andrásnak a válását követően, azonban a KFT egy biztos pont volt az életében 1981 óta, melynek alapítótagja volt. A furcsa helyzetről a gitáros és a zenekar többi tagja is megszólalt már a Tények Plusznak, ahol a tagok elmondták, mi okozott gondot köztük és Laár között az utóbbi időkben.

Bornai Tibor, zeneszerző és billentyűs elmondása szerint normális, ha vannak viták egy csapatban, néha ezekre szükség is van, azonban az utóbbi időben már ezek is egyre gyakoribbá váltak, míg Laár minden előjel nélkül egyszer csak felállt a próbán és soha többé nem ment vissza.

Nem próbáltuk marasztalni, mert ez egyértelműen egy végleges döntés volt részéről. Volt egyfajta meg nem értettség

– idézi a Bors a zenekar tagjainak szavait, akik már találtak is új gitárost Laár András helyére, akit be is mutattak a közösségi oldalaikon.

„Fogadjátok szeretettel a zenekarhoz csatlakozott Nedvig Balambért, ismerjétek meg őt az alábbi bemutatkozásából. Nem tudjátok elképzelni, milyen nagyszerű hangulatban folynak vele a próbák...” – kezdték a bejegyzésben a KFT tagjai.

Természetesen Laár András is megszólalt a témában, aki azt is elárulta, hogy egy vidéki panzióban tengeti az életét, de hamarosan onnan is távoznia kell, a gitárján kívül nem maradt semmije.

Amikor túl sok zaklatást kaptam azért, amiért el kellett mennem korábban a próbákról, azt gondoltam, ez már nem az én életem

– mondta a Karinthy-gyűrűs humorista és zenész, aki a sok rossz történés ellenére is próbál pozitív maradni.