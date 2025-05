Merész fotókkal tért vissza a kétezres évek tinisztárja

A kétezres évek népszerű színésznője gyerekként kezdte a karrierjét, olyan filmekben szerepelt, mint a Nem férek a bőrödbe Jamie Lee Curtisszel, a Bajos csajok, vagy az Anya, lánya, unokája, melyben Jane Fondával és Felicity Huffmannal játszott. Rengeteg lehetőséget kapott, fényes jövő állt előtte, azonban nem bírta feldolgozni a sikert, és az alkoholba menekült. Többször is meggyűlt a baja a hatóságokkal, így jó időre eltűnt a képernyőről, hosszú időbe telt a gyógyulása. Lindsay Lohan hosszú kihagyás után, 2022-ben tért vissza a Netflixen egy karácsonyi romantikus vígjátékban, hamarosan pedig Jamie Lee Curtis oldalán tér vissza a húsz év után folytatást kapó Nem férek a bőrödbe második részében.

Lindsay Lohan szexi képeken pózol

A 38 éves színésznőnek sikerült a lehetetlen, hiszen helyreállította hírnevét és visszatért a filmes szakmába. Eközben magánélete is rendeződött, hiszen férjhez ment és egy gyereke is született már a házasságából. Úgy tűnik, hogy önbizalmát is visszanyerte, hiszen merész fotókon pózolt az Elle magazinnak, melynek interjút is adott a visszatéréséről. A színésznő több képet is megosztott egy lapozható galériában, melyen sokat láttatni engedő szettekben mutatja meg, hogy jobb formában van, mint valaha volt.