Ő A Fehér Lótusz új évadának szexi sztárja – nézze meg a thai színésznő, Lisa legjobb képeit!

Lalisa Manobal, azaz Lisa thai énekes-színésznő első komolyabb filmes szerepe volt A Fehér Lótuszban Mook szerepe, korábban énekesnőként volt ismert, azonban most bizonyította, hogy színésznőként is tehetséges, valószínűleg nem most láttuk őt utoljára a képernyőn.

Fotó: Lalisa Instagram

Lisa színésznőként is karriert épít

Lisa a Blackpink koreai formációval kezdte karrierjét 2016-ban, azóta már szólókarrierjét építi elég nagy sikerrel, hiszen olyan sztárokkal dolgozott együtt korábban, mint Lady Gaga, Doja Cat, Raye, Dua Lipa, vagy a Maroon 5. A 28 éves gyönyörű énekesnő az Instagramon is nagyon aktív, rengeteg képet oszt meg a rajongóival. Legutóbbi nyilvános megjelenése a legutóbbi Met-gálán volt, ahol elég merész szettet viselt, de egyáltalán nem áll távol tőle ez a stílus. Nézze meg Lisa legjobb képeit a róla készült galériában!