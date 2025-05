Lola: Vége az életemnek, vége a párkapcsolatomnak

A magyar énekesnő első gyermekével várandós. A várandósság a legnagyobb meglepetésként érte őt, ugyanis orvosi vizsgálatok során derült ki, hogy babát vár, ráadásul épp akkor, amikor már lemondott arról, hogy természetes úton édesanya lehessen. Lola korábban ugyanis megalázó és fájdalmas orvosi véleményt is kapott: azt mondták neki, kevés esélye van a teherbe esésre, és ha mégis sikerülne, a baba aligha maradna meg.

Fotó: Instagram

„Nagyon mélyre kerültem akkor. Azt mondták, hogy el kell fogadnom: nekem talán nem lehet gyerekem. Most mégis itt vagyunk, a 19. hétben, és kislányt várok” – vallotta be korábban az énekesnő, aki most már boldogan készül az anyaságra.

Lola sokáig titkolta a terhességét, de most, hogy minden rendben van, szeretné megélni ezt az időszakot teljes szívvel – ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy gyermeke életét szeretné távol tartani a nyilvánosságtól.

„Szerintem az, ha gyermeked van, az az életed része. Nem tervezem azt, hogy őt éjjel-nappal mutogatom. Az nem jó, mikor látom valakinek a gyerekét és tudom, kinek a gyereke. Nemég kezdődött el ez az időszak és nem tudjuk, hogy ez még hová vezet. Szerintem az, hogy egy csecsemőről kiraksz egy képet – felöltözve – vagy van rólatok egy szép kép, az abszolút belefér. Utána az, hogy mutogatod bárhol,nekem nem fér bele. A gyerekek az életünk részei, úgyhogy eldugni nem tudjuk őket. Nem vágyom arra, hogy reklámtartalmakat készítsek úgy, hogy a gyermeket használom. Nem vágyom arra sem, hogy egy ultrahangos képet megosszak. Ennél én sokkal zárkózottabb vagyok”– magyarázta.

Lola párjáról több pletyka is napvilágot látott

Lola egyáltalán nem mutogatja párját a közösségi oldalakon, ugyanis a férfi teljesen civil.

„Őt nem érdekli ez az egész! Nincs Instagramja sem, ami gyanús is volt az elején. Mondtam is a barátnőimnek, hogy most nyomozunk. Később kiderült, hogy ez őt nem foglalkoztatja. Nem pörög éjjel-nappal az Instagramon, aminek örültem. Civil szférában dolgozik, ott pedig ez nem kap akkora hangsúlyt. Vannak közös képeink csak nem szoktam feltölteni.

Redditen olvastam, hogy öreg és ronda, de biztos nagyon sok pénze van, de azt is láttam, hogy igazából én egy nővel vagyok együtt.

Igazából a kezdetektől fogva úgy alakult, hogy aki nem szeret szerepelni, az nem szeret szerepelni. Ott volt velem a bokszon, vannak olyan események, amelyekre elkísér. Könnyebbség, hogy megmaradt az én világom, amiben én jól működöm” – részletezte a Ki vagy te valójában? című podcast műsorban.