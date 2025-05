Sokkoló fotókat mutatott horrorbalesetéről a Lost szexi színésznője

Evangeline Lillyt húsz évvel ezelőtt ismerhette meg a világ az elképesztő sikert aratott Lost – Eltűntek című sorozatban, melyben Kate Austen karakterét játszotta. Később feltűnt a Marvel A Hangya című mozijában is, azonban nemrég úgy döntött, visszavonul a filmezéstől. A 45 éves színésznő a követőit és rajongóit azonban nem hagyta magára, ugyanis a közösségi oldalain gyakran ad magáról hírt. Most azonban megdöbbentő fotókat osztott meg súlyos sérüléseiről, miután szörnyű balesetet szenvedett a tengerparton.

Evangeline Lilly a Lost sorozatban vált ismertté Kate Austen szerepében

Fotó: REISIG & TAYLOR / ABC, INC.

A Lost színésznője súlyos balesetet szenvedett

Evangeline Lilly az Instagram-oldalán közzétett egy pár fotót arról, milyen véres zúzódások borítják az arcát. Lilly elárulta, hogy váratlanul ájult el a tengerparton, miközben arccal előre egy sziklának esett, emiatt kórházba is kellett őt szállítani. A színésznő bár az Instagramon megköszönte a jókívánságokat és a követői kedvességét, az esetről részletesen egy blogbejegyzésben számolt be, ugyanis szerinte a közösségi oldal nagyon korlátozza a karakterszámot, így sokszor nincs kedve ott leírnia a gondolatait.

A kórházban az ápolók és az orvos azonnal cselekedtek, de előbb az ájulásom okát akarták kideríteni, minthogy összevarrták volna az arcomon lévő, kő által okozott sebet. Keserű mosollyal néztem rájuk. 'Nem fognak semmit találni'

– kezdte a Lost egykori sztárja, aki most mesélt arról is a nyilvánosságnak, hogy gyerekkora óta vannak eszméletvesztései, ami miatt számtalan vizsgálaton átesett már, de nem tudták megállapítani biztosan soha, hogy miért van. Evangeline Lilly szerint sokáig hipoglikémiára gyanakodtak az orvosai, ami azt jelenti, hogy a vércukorszint folyamatosan alacsonyabb a normális értéknél, de később, ahogy teltek az évek mégis kizárták a diagnózist.

A színésznő szomorúan számolt be arról, hogy felnőtkorában is számtalanszor elájult, mégsem tudni a mai napig, mi okozza ezt nála. Blogjában részletesen beszámolt arról is, hogy úgy gondol ezekre mint egyfajta kisebb halálpillanatokra, hiszen visszatérése után egyfajta katarzisélményt él át, még akkor is, ha súlyos sérüléssel ébred, mint legutóbb.

A párom azt mondja, hogy amikor elájulok, úgy nézek ki, mintha meghaltam volna. Nagyon megijed.

A szemem hátrafordul, és minden élet kiszáll a testemből. Ilyenkor ő folyamatosan ellenőrzi az orromat és a számat, hogy még lélegzem-e. Ezúttal sem volt másképp. Nem volt velem a strandon, de a kórházba vezető úton újra elájultam" – írta Evangeline Lilly, aki azon elmélkedett, hogy vajon ez az érzés mitől különbözhet a halál érzésétől, és az ájulások során vajon milyen tudatállapotba kerül, hiszen amikor újra eszméletéhez tér, egyáltalán nem érzékel semmit a valóságból hosszú percekig.