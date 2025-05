Fantasztikus kalandokat él át Magyarország Szépe Indiában

A Miss World Hungary legutóbbi nyertese, Katzenbach Andrea már a Miss World indiai döntőjére készül, egy ideje a helyszínen tartózkodik. A szépségkirálynő a nyitóeseményen gyönyörű magyaros ruhában vett részt, majd más szettekben is megmutatta magát – újabban pedig Haidarábád város jelképétől, a Charminartól jelentkezett be.

Katzenbach Andrea, Magyarország szépe

Fotó: Instagram / Katzenbach Andrea

A szépségkirálynő szorgosan dokumentálja indiai napjait, most arról számolt be, olyan kalandjai vannak, minth nem is ezen a Földön lenne. „Tegnap ismét egy nagyon érdekes napunk volt, hiszen a Ramappa Templomban jártunk ami egy hindu vallású tenplom. Különböző vallási szertartásokon vettünk részt, mint például a lábmosás, hiszen a templomba csak tiszta lábbal, cipő nélkül léphetsz be.

A nap végén egy nagyon színvonalas műsoros esttel készültek nekünk,

ahol a táncos előadásoktól kezdve a fényjátékig mindent láthattunk. Nagyon érdekes mindezt látni és átélni, mintha konkrétan egy másik Földön lennék. Mi, emberek, annyira mások és sokfélék vagyunk, ettől szép az élet!" – olvasható a posztjában.