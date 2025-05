Gyönyörű ruhában vonult fel Magyarország Szépe a Miss World nyitóeseményén – fotók

„Egy életre szóló élményen mentem keresztül, körülbelül úgy 15 perce… A Miss World nemzeti tourja (nyitórendezvénye) hivatalosan is lezajlott, amit már most is meg tudtok nézni Youtube-on! Azért pedig külön hálás vagyok, hogy @winonacouture gondoskodott róla, hogy méltó ruhában állhassak színpadra! Rengeteg bókot és dicséretet gyűjtött ez a műalkotás!” – írta lelkesen a közösségi oldalán Magyarország Szépe, Katzenbach Andrea, aki pár nappal ezelőtt érkezett meg a világverseny helyszínére, Indiába.

Katzenbach Andrea, Miss World Hungary

Fotó: Instagram / Katzenbach Andrea

Egy hónapos kaland vette kezdetét a napokban Katzenbach Andrea számára, aki még tavaly júniusban nyerte el a Magyarország Szépe – Miss World Hungary 2024 címet. Elutazott Indiába, hogy hazánkat képviselje a világ egyik legrangosabb szépségversenyén, a 72. Miss World döntőjén. A Magyarország Szépe – Miss World Hungary volt az első szépségversenye, egyből meg is nyerte: a zsűri szerint megnyerő kisugárzása, természetes bája és céltudatos hozzáállása miatt a világversenyen is sikeres lehet.

