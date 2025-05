Az ázsiai világsztár kamerák előtt vetkőzött le

A koreai-amerikai színésznő, Jamie Chung pályafutása 2004-ben kezdődött, amikor részt vett az MTV The Real World: San Diego című reality műsorában. Ezt követően felfigyeltek rá és egyre több szerepet kapott nagy költségvetésű filmekben is. Az ázsiai világsztár játszott a Másnaposok 2., a Nagyfiúk, Tolvajok társasága, valamint az Eden című filmekben is.

Az ázsiai világsztár, Jamie Chung

Fotó: Instagram

Jamie Chung 2012-ben kezdett randizni Bryan Greenberg színésszel és zenésszel, akivel 2015. október 31-én házasodtak össze Santa Barbarában. 2021 októberében ikerfiúkkal bővült családjuk, akiket béranya hozott a világra. Chung elmondta, hogy a kockázatok miatt döntöttek a béranyaság mellett. Félt attól, hogy a terhesség miatt kevesebb ajánlatot kap majd, ami a színészi karrierjét is befolyásolta volna.

Az ázsiai világsztár félmeztelenül pózol

Jamie Chung büszke vékony, izmos alakjára, amit rendre meg is mutat az Instagram-oldalán. Kedvence, mikor a kamerák előtt vetkőzik félmeztelenre, majd öltözik át. Nézze meg a sztár videóit!