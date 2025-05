Visszatér a Lost rosszfiúja, több Oscar-díjas film is elérhető lesz – ezek a májusi streamingpremierek

És egyszer csak... (And Just Like That), 3. évad, május 29.

A Szex és New York folytatása igencsak sikeres lett Kim Cattrall nélkül is, hiszen már a harmadik évaddal tér vissza a Maxra. Jó hír a rajongóknak, hogy az új évadban visszatér mindenki kedvenc karaktere, a John Corbett által alakított Aidan is.

