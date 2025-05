Marics Peti egy válogatott focista lányával jöhetett össze

Az elmúlt években a ValMar énekesét több nőve is összehozták. A Tóth Andival való szakítása után állítólag Kovács Gyopár színésznővel randizott. Több ValMar koncerten is együtt látták őket, ezért sokan úgy vélték, hogy egy párt alkotnak. Kapcsolatukat soha nem erősítették meg hivatalosan. Egy másik pletyka szerint Marics Peti és a vietnámi származású énekesnő, Binhky között is lehetett valami, erről nem nyilatkoztak.

Marics Peti

Fotó: Instagram

Ő lehet Marics Peti új szerelme

A legfrissebb hírek szerint az énekes egy párt alkothat Hamar Virginiával, aki Hamar István, a Honvéd és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi játékosának lánya. A pletykák egy sejtelmes Instagram-fotó alapján indultak el, amelyet a fiatal lány osztott meg: a képen egy férfikéz pihen a lány combján, a rajongók szerint az alkaron látható tetoválás Marics Petiére hasonlít – szúrta ki a Story.hu.

Bár a felek hivatalosan nem erősítették meg a kapcsolatot, az beszédes lehet, hogy mind a ketten követék egymást a közösségi oldalon.