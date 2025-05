Hosszú idő után visszatér a Megasztár felfedezettje

Kiszel Jennifert a Megasztár legutóbbi évadában ismerhették meg a nézők, bár a versenyben nem sokáig jutott, a második élő show után távozott a műsorból. A fiatal lánynak egy időre kedvét szegték a kritikák és a csalódottság, azonban tudta, hogy nem adja fel és tovább folytatja az éneklést. Most tiszta lappal kezdett, hiszen első saját dalához már a klip is elkészült, amiből egy-két jelenetet már meg is mutatott a követőinek – írja a Ripost.

A Megasztár versenyzője újult erővel tér vissza

Kiszel Jennifer hosszú idő után adott interjút, lelkesen mesélte, hogy már több dala is kiadásra vár és magánéletében is minden rendben van.

Elsőre biztosan sokan azt hiszik majd, hogy ez egy szerelmes dal és a fantom férfival egy szerelmi szál lesz majd… Nos, erről szó sincs.

Ez az én szellemi fejlődésemet mutatja be. Azt, ahogy magam mögött hagyom a múltat. De senki se aggódjon, szerelmes vagyok és lesz arról is dal a jövőben. Négy szám már gyakorlatilag csak a kiadásra vár" – kezdte a lapnak a Megasztár egykori versenyzője, aki a klipben lévő maszkos fantom jelentésére is magyarázatot adott, egyúttal elárulta, hogy magánélete is rendben van, nemcsak a zenei karrierje.

A 17 éves lány a lapnak további részleteket is elárult arról, mire készül a jövőben és milyen élményekkel gazdagodott a klipforgatás során, amiről a linkre kattintva olvashat.