Megasztár: ők lehetnek az új zsűritagok

A hírek szerint a Megasztár zsűrijében komoly változások várhatók. Az előző évad után a TV2 úgy dönthetett, hogy új irányba tereli a műsort, és komoly változásokat eszközöl a zsűri felállásában. Állítólag a csatorna célja, hogy friss arcokat és népszerű sztárokat vonjon be, hogy újra sikeressé váljon a tehetségkutató műsor. Az egyik legnagyobb kérdés, hogy kiket láthatunk a zsűri székében a következő évadban. Tavaly a zsűriszékben Rúzsa Magdi, Caramel, Papp Szabi, Marsalkó Dávid és Marics Peti ültek, azonban ez a felállás idén megváltozik.

Megasztár

Fotó: TV2

Ők lehetnek a Megasztár zsűrijei

A Reddit felhasználó szerint mivel valószínűleg Rúzsa Magdi nem lesz ott az ítészek között, a helyére Tóth Gabi, – aki már más műsorokban is zsűrizett– érkezhet a helyére, azonban Mihályfi Luca és Dér Heni is az esélyesek között lehet. Felmerült Herceg Erika neve is, aki az X-Faktor mentora volt korábban. Minden bizonnyal Marics Peti lesz az egyedüli zsűritag, aki a tavalyi felállásból megmarad, mivel sikerült elnyernie a közönség és a csatorna bizalmát. A férfiak közül mellé Curtis érkezhet, mivel úgy tűnik, hogy a TV2 szívesen dolgozna vele a jövőben.

Azt nem tudni, hogy a TV2 ismét egy ötös felállásban képzeli el a zsűri összeételét, vagy mint korábban, négy szakemberrel találkozhatnak majd a nézők.