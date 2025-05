Különös kérést kapott az egyik legismertebb magyar pornósztár

Moniqu Covet 16 éves kora óta áll a kamera előtt, akkor még ruhában, modellként kezdte, de 18 éves kora után már leforgatta első pornófilmjét. „A szex az életem része, mint minden normális embernek. A szex ugyanúgy az ember életének része, mint az evés. Amíg a szervezet egészséges, hormonokat termel” – elmélkedett pár éve pornószínésznő. „16 évesen már egy domb tetején, a sötétben, éjszaka már szexeltem. Nem tudom, hogy élveztem-e, olyan furcsa volt... azt a lyukat addig másra használtam” - elmélkedett.

Monique Covet

Fotó: Instagram / Monique Covet

Az egykori pornósztár aki több tucat szexfilmben forgatott, szexuálterapeutaként is dolgozik Olaszországban, jó ideje kinn él. Franciaországban, Párizsban fedezte őt fel Pierre Woodman, Ausztráliába vitte egy filmre, majd a híres Rocco Siffredivel is forgatott. „Nagyon kemény film volt minden tekintetben, a mai napig is csak részletek vannak fenn belőle a neten” – mondta róla. Később exkluzív modellszerződést kapott Németországban, sok díjat bezsebelt, életműdíjból is van neki három, a legjobb európai pornósztárrá is megválasztották.

Más világ van Monique Covet szerint

Az angol, német, olasz és magyar nyelveken beszélő Monique Covet szerint az nem feltétlenül jó, hogy mindenki bármit megnézhet. Szerinte régen a filmek kontrolláltak voltak, a neten viszont minden könnyen eljut az emberekhez. A Kovi-filmek egykori sztárja arra a kérdésre is válaszolt, hogy szereti-e a fekete férfiakat. Szerinte a bőr színe nem fontos: „A nők számára a belső tulajdonságok a legfontosabbak, a külsőségek másodlagosak. A szex pedig megtanulható, ha megvan a kémia” – magyarázta.

