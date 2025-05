Metzker Viktória tökéletes fenekét fotózta – kép

Metzker Viktória büszke az alakjára, ezért mikor alkalma nyílik rá, előszeretettel mutogatja formás, kerek fenekét vagy hatalmas melleit. A DJ és egykori playmate a Playboy címlapján is szerepelt, sőt még Hugh Hefner híres villájában és Las Vegas-i klubjában is megfordult.

Metzker Viktória

Fotó: Instagram

Metzker Viktória bomba formában

A zenész azóta hozzáment a BSW zenekarból ismert párjához, Ferenczei Gáborhoz, azonban a Dancing with the Stars sztárja azóta sem mondott le arról, hogy az Instagram-oldalán is levetkőzzön. Legutóbb igencsak sokat mutató bikinit húzott, ahol nemcsak formás alakját, de a kerek barackokat is lefotózta.

A látvány a követőit is lenyűgözte:

Bomba a forma

– írta egyikük.

„Gyönyörű vagy még női szemmel is” – jegyezte meg egy hölgy.

Ez nagyon gyönyörű látvány

– olvasható egy hozzászólás.