Agydaganattal küzdött, most turnéra készül Michael Bolton

Michael Bolton nem sokkal karácsony előtt szembesült azzal, hogy agydaganata van. A diagnózis után azonnal meg kellett operálni, a beavatkozás pedig szerencsére sikeres volt. Bár a műtét után ideiglenesen visszavonult, Bolton idén nyáron ismét turnéra indul.

Michael Bolton

Fotó: AFP/Frederic J. Brown

A 70 éves énekes egy friss interjúban mesélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül. „Olyan módon nyúlsz az erőforrásaidhoz és az elszántságodhoz, amit soha nem gondoltál volna” – mondta, hozzátéve, hogy a kezelések rövid távon hatással voltak a memóriájára, a beszédére és a mozgására is.

A műtétek során orvosai sikeresen eltávolították az egész tumort — ami rendkívül ritka eredmény: a glioblasztóma esetében ez az esetek csupán 30-40 százalékában lehetséges. Bolton jelenleg kéthavonta vesz részt MRI-vizsgálatokon, hiszen a visszaesés esélye még így is magas, akár 90 százalék is lehet. Április elején azonban reményteli híreket kapott, a daganat nem újult ki.

A sztár megrendítő élményei ellenére sem veszítette el pozitív életszemléletét. 47 éves lánya, Holly is megerősítette: édesapja a műtétje után nem sokkal már énekelt is a kórházban. Bolton ma már naponta meditál, golfozik, valamint hangterápián és énekórákon is részt vesz, hogy újra formába lendüljön. De ennél is fontosabb az a mentális erő, amelyet a megpróbáltatások során fejlesztett ki.

„Általában könnyebben találok vigaszt. Az egész élmény felerősíti bennem a megbecsülés érzését. Elképzelhetetlen, hogy ne hozd ki a legtöbbet az életedből. Azt gondolom, hogy fejlődünk, jobbak leszünk a problémakezelésben, és megtanuljuk, hogyan lehet a legjobbat kihozni egy rossz helyzetből. Saját magad szurkolójának kell, lenned”– vallotta be a People magazinnak.