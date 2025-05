Miley Cyrus életveszélyes állapotba került egy forgatás után

Miley Cyrus a közelmúltban egy súlyos betegségen esett át: egy forgatás közben szerzett fertőzés miatt életveszélyes állapotba került, és az intenzív osztályra kellett szállítani. Az eset még tavaly történt, de az énekesnő csak most beszélt róla egy televíziós interjúban.

Miley Cyrus, amerikai énekesnő

Fotó: Getty Images via AFP/Frazer Harrison / Getty Images via AFP/Frazer Harrison

Miley Cyrus lábát majdnem amputálták

Miley Cyrus a Hollywoodban található Hírességek Sétányán forgatta új vizuális albumának egyik jelenetét, amikor a földre feküdt, és eközben valószínűleg olyan baktérium került a szervezetébe, amely csúnya fertőzést okozott. Ez olyan gyorsan terjedt, hogy az orvosok szerint már a szövetszétesés jelei is megmutatkoztak a térdkalácsa környékén. Az énekesnőt a sürgősségi osztályra szállították, ahol több napot is az intenzíven töltött.

A lábam gyakorlatilag szétesett, soha nem éltem még át ilyet

– vallotta be Cyrus a Jimmy Kimmel Live! műsorban. Elmondása szerint az eset teljesen váratlanul érintette, és fizikailag-lelkileg is komoly megpróbáltatást jelentett számára.

A baleset 2023 novemberében történt, az énekesnő azóta teljesen felépült, a már újra a régi. Új albuma, a Something Beautiful május 30-án jelenik meg, a hozzá készült látványos film pedig június 6-án debütál a Tribeca Filmfesztiválon.

Cyrus korábban is több egészségügyi kihívással szembesült, például hangszálproblémákkal és petefészekcisztával is kezelték, de a mostani eset kiemelkedően súlyos volt a pályafutása során – számolt be róla a Daily Mail.