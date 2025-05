Majd kiesnek az apró bikinifelsőből a Stranger Things színésznőjének mellei – képek

Millie Bobby Brown legismertebb szerepe a Stranger Things című sorozatban Eleven, azaz Tizenegy karaktere, akit tavaly alakíthatott utoljára, hiszen idén érkezik a sorozat utolsó évada, melynek forgatásai 2024 decemberben értek véget. Alakítására a kritikusok is felfigyeltek, ugyanis két Primetime Emmy-jelölést kapott legjobb női mellékszereplő kategóriában, 2017-ben és 2018-ban, majd számos más szakmai elismerésben is részesült. Az utolsó évadot ugyan a rajongók még nem láthatták, de a 21 éves színésznő számos más felkérést is kapott azóta, nemrég az Elektronikus állam című film női főszerepében tűnt fel a Netflixen.

Millie Bobby Brown mint Eleven, Stranger Things

Fotó: Netflix / Netflix

Millie Bobby Brown szexi képeken mutatja meg nőiességét

A fiatal színésznő az utóbbi időben sok bántást kapott, hiszen változtatott megjelenésén és öltözködési stílusán is, mint minden fiatal nő, kísérletezik azzal, mi áll jól neki. Azonban sokan annyira túllőttek a célon, hogy Brown kénytelen volt a közösségi médiában megvédeni magát, mert nagyon rosszul estek neki az őt ért bántások.

Nem vagyok hajlandó bocsánatot kérni a felnőtté válásért.

Nem vagyok hajlandó kisebbé tenni magam, hogy megfeleljek azoknak az embereknek az irreális elvárásainak, akik nem tudják elviselni, hogy egy lányból nő lesz. Nem hagyom, hogy megszégyenítsenek azért, ahogy kinézek, ahogy öltözködöm, vagy ahogy bemutatkozom..." – mondta korábban egy videóban Millie Bobby Brown, aki be is tartotta az akkor tett ígéretét és egyáltalán nem is foglalkozik senki véleményével, sőt, bátran mutatja meg nőies alakját nőies és szexi ruhákban.

A fiatal színésznő most egy falatnyi bikinifelsőben fotózgatta magát, melleit a kamerába tolva készített pár képet a tengerparton ülve, valószínűleg így akarta motiválni a vásárlókat, hogy vegyék meg az ő cége által gyártott fényvédőket.

