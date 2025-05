Így érzi magát a Miss World döntője előtti napon a magyar szépségkirálynő

Magyarországot idén Katzenbach Andrea képviseli a Miss World nemzetközi szépségversenyen, az indiai Telangana tartományban. A 23 éves kiskőrösi lány nemcsak megjelenésével, hanem kommunikációs készségeivel, kreativitásával és intelligenciájával is meggyőzte a zsűrit. Lénárt Évi jósnő állításai szerint nagyon szép eredménnyel végez majd a világverseny döntőjében, holnap kiderül, beválik-e a jóslata. Most a magyar szépségkirálynő a Borsnak adott interjúban árulta el, milyen a hangulat a döntő előtti napon.

Katzenbach Andrea, Magyarország szépe a holnapi Miss World döntőre készül

Fotó: Instagram / Katzenbach Andrea

Miss World: így készülnek a lányok a holnapi döntőre

Katzenbach Andrea már hetek óta Indiában tartózkodik a szépségverseny miatt, ahol elmondása szerint remekül érzi magát, hiszen minden kívánságukat lesik és teljesítik, ráadásul a legnagyobb biztonságban is érezhetik magukat, csak a döntőre kell készülniük. A magyar szépségkirálynő pár kulisszatitkot is elárult arról, hogyan zajlanak az előkészületek, és arról is beszélt, ő hogyan érzi most magát.

A versenyzőket kontinensek szerint csapatokba osztották, én az európai kék csapat tagja lettem, így értelemszerűen velük töltöttem a legtöbb időt. Csapatfeladataink is voltak, amiket együtt kellett teljesítenünk...

Szinte testvéries az összetartás, mindenkivel jóban lettem. Ahogy a tulajdonos, Julia Morley is elmondta, most már a világ bármely pontjára elmehetünk, mert mindenhol lesznek barátaink – köszönhetően a Miss World-nek. És milyen igaza van!„ – mesélte lelkesen a magyar versenyző, aki úgy érzi, sok baráti viszonyt köszönhet a Miss Worldnek, és nem igazán érzi, hogy a döntő előtt ez változott volna, nem jellemző a versengés a lányok között.

Cicaharc nem volt, és reméljük, már nem is lesz! Egyébként az egész hangulat olyan, mint egy iskolai tábor, csak még sokkal jobb.

– magyarázta a lapnak Katzenbach Andrea, aki további részleteket is elárult a Borsnak arról, ő hogyan látja az esélyeit a holnapi döntőben.