Az Office-tól a Severance-ig: ezek a legjobb munkahelyi sorozatok

A legjobb munkahelyi sorozatok kategóriájában sokaknak valószínűleg a papírgyári alkalmazottakról szóló The Office, vagyis A hivatal jut elsőként eszébe – talán nem is véletlenül, hisz a széria idézetek és mémek egész tárházával szolgált. Amíg a brit Ricky Gervais 2001-es sorozatából mindössze 14 epizód készült, addig az amerikai verzióból kilenc szezon, majdnem 190 rész ment le 2005 és 2013 között, valószínűleg Steve Carell alakítása miatt is lett óriási siker.

A legjobb munkahelyi sorozatok egyike: A hivatal

Fotó: NBC

Íme, a legjobb munkahelyi sorozatok

Persze A hivatalon kívül is akadnak olyan munkahelyi sorozatok, amelyekbe érdemes belenézni: ezek egyike volt a szintén áldokumentarista stílusban forgatott Városfejlesztési osztály, amely egy indianai kisváros önkormányzatán játszódott. A szériában nemcsak egymást érték a vicces vagy abszurd történések, de a színészgárdára sem lehetett panasz, hisz Amy Poehler mellett olyanok jelentek meg, mint Nick Offerman, Aubrey Plaza, Aziz Ansari, Rashida Jones vagy épp a szupersztárnak akkor még nem mondható Chris Pratt.

A Városfejlesztési osztályban majdnem száz epizódban szerepelt Adam Scott is, aki napjaink egyik legjobb (munkahelyi) sorozatának is a főszereplője. A Severance, vagyis a Különválás januárban jelentkezett a második évadával, 2025-ben tovább kereste tehát a választ a kérdésre, hogy mi lenne, ha teljesen külön tudnánk választani a munkánkat és a magánéletünket. Az egyedi hangulatú, disztópikus sci-firől bővebben írtunk itt.

Severance, Különválás

Fotó: Apple TV+ / Apple TV+

Szintén jelenleg is fut A mackó, amely az eddigi három évada alatt összesen 21 Emmy-díjat nyert, közülük kettőt a főszereplő, Jeremy Allen White vihetett haza. A történet jórészt egy chicagói családi étterem konyhájában játszódik, amelyet megpróbál jobbá tenni a luxusétteremben edződött séf – ám eleinte jókora ellenállásba ütközik nemcsak a kollégái, de a vendégek részéről is. A széria itthon a Disney+-on nézhető.

Ahogy az étterem, úgy sokak számára a kocsma is lehet munkahely: ezt mutatta be annak idején a Cheers, de például jórészt egy lepukkant ír pubban játszódik a Felhőtlen Philadelphia is. A Charlie Dayt, Kaitlin Olsont és Danny DeVitót is felvonultató vígjátéksorozat az évek során masszív rajongótáborra tett szert, idén már a 17. évadát kezdi.