A Nagy Duett korábbi győztese elmondta, mi a legfontosabb a döntőben

Vasárnap zárul a 2025-ös A Nagy Duett: a hetedik évad hosszabb szünet után tért vissza a képernyőre, hiszen utoljára 2018-ban volt adásban ez a formátum. A hatodik évadot Balázs Andrea és Horváth Tamás nyerték.

Balázs Andi, A Nagy Duett korábbi győztese

A színésznő most arról beszélt, hogy a csapatmunka szenzációs, és sok barátságot hozott neki a show. „Persze mindenhol elmondjuk, de valóban így van, hogy a legnagyobb hozománya ennek az izgalmas kalandnak, amiben részt vettem évekkel ezelőtt, az a Horváth Tomival való barátságom, ami a mai napig tart.

Tényleg szeretjük egymást és a családtagjainkat is, és sok időt töltünk együtt.

Mi úgy fogtuk fel, hogy ez egy nagy kaland, ahol meg tudjuk mutatni az összekapcsolódásunkat, meg a közös értékeinket. És összességében most is úgy gondolom, hogy mindenki, aki egy picit is benne volt ebben a műsorban, az nagyon jó érzésekkel fog távozni, bármi is legyen a végeredmény” – mesélte. Mint mondta, az öltözőben még izgultak, de aztán már nem stresszeltek semmin a döntőben.

„Ez egy elképesztő csapatmunka, hiába csak ketten kell kiállni a színpadra, de az, ami ott a háttérben zajlik, szinte hihetetlen. Ezt azért is mondom, mert aki ebbe egy kicsit is belecsöppen és megtapasztalja, az már maga is csapattagnak kezdi érezni magát. De mindemellett én például a saját szériámban Tomin kívül is olyan szoros barátságokat kötöttem, amik mai napig fontos részei az életemnek, mint Wolf Kati vagy Takács Nikolasz” – mesélte a Ripostnak.

