Egyre több sztár választja a magyar divattervező ruháit

Egyre népszerűbb a magyar divatmárka a világsztárok között is. Többek között Kate Hudson, Katie Holmes, Katy Perry is előszeretettel viselik, de a Bridgerton színésznője, Nicola Coughlan is a Nanushka egyik darabját választotta a Washington Post fotózásához. Legutóbb pedig Serena Williams teniszező választotta a magyar divatmárkát, miután elnyerte a Glamour Woman Of The Year díját 2024-ben. Williams a díj kapcsán adott interjút, és címlapfotózásához választotta az egyre népszerűbb magyar divatmárka, a Nanushka darabjait, most pedig Selena Gomez bizonyította, hogy bizony nagy rajongója Sándor Szandra márkájának, hiszen már több alkalommal viselt Nanushkát.

Gomez jelenleg a Gyilkos a házban című sikersorozat ötödik évadát forgatja, melyben látható lesz a Nanushka egyik alapdarabnak minősített ruhájában, a Halliban, mely a divatmárka saját fejlesztésű, úgynevezett Okobor™ vegán alapanyagából készült, ami remek alternatívája lehet a jövőben az állati bőr felhasználásának.

A Last of Us sztárja is a Nanushka divatmárkát választja

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő színésznő, Bella Ramsey is ismerkedni kezdett a magyar divatmárkával, és választott is magának egy stílusos inget, amiben elképesztő önbizalmat sugárzott. Ramsey a Jonathan Ross Show-ban viselte Sándor Szandra szettjét, melyet a Nanushka kreatív csapata, a színésznő és saját stylistja, Fabio Immediato közösen dolgoztak ki kifejezetten Ramsey számára. Az egyedi szetthez a legújabb férfi kollekció egyik darabja szolgált, melyet kifejezetten a színésznő igényeire szabtak.

Az utóbbi időben egyre többen ismerkednek meg a Nanushka divatmárkával, így korábban viselte már egy-egy darabját Justin Bieber Margot Robbie, Rihanna, sőt Michelle Obama is. Sándor Szandra húsz éve alapította meg a divatmárkát Budapesten, azóta elképesztő nemzetközi sikerre tett szert, népszerűsége pedig napról napra növekszik – írja a Bors.