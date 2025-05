Pachmann Péter 28 éve van a TV2-nél, vele tér vissza a Napló

„Tizenegy év után újraindul a TV2 legendás riportmagazinja, mert nagyon úgy tűnik, hogy főműsoridőben erre is igény van: véleményem szerint ez a fő indok. Amennyire a televíziós trendeket látjuk, kevés olyan műsor van jelenleg, amely kereskedelmi egy órában nagyjából három nagyobb témát ölel fel.

Nem olyan rövidek tehát az anyagok, mint a hírműsorban vagy a magazinműsorban, ezek a riportok bővebbek, kifejtősek. Rövid dokumentumfilmek valójában, amelyekben több nézőpont bemutatható. A megújult formátum ráadásul nem csupán tartalmilag, de látványvilágában is arra összpontosít, hogy a képernyők elé szegezze a nézői tekinteteket” – mondta az Origo megkeresésére Pachmann Péter.

Pachmann Péter

Fotó: TV2

Változatos témákat ígér a TV2-n újrainduló Napló. „Egyik induló témánk lesz a szilikon, mint szépészeti anyag. Vannak nők, akik a plasztikai beavatkozás után boldogok, a mennyországban érzik magukat, de van sok nő, akiknek tönkretette az életét a szilikon. Kórházba kerültek miatta, kritikus állapotban: ha később mennek be, akkor akár az életükbe is kerülhetett volna. De lesz egy másik izgalmas anyagunk is, a móri bankrablásról, három különböző nézőpontból ismerjük meg a sokkoló témát, exkluzív interjúk során, sosem hallott részletekkel” – tette hozzá.

A következő hét is körvonalazódik már, de legalább tucatnyi anyag van a tarsolyunkban. Az összeállítások mellett van sok olyan témánk is, ami leleplezésről szól. Bejutottunk például rejtett kamerával orvosi szobába, ahol úgy beszélnek kiszolgáltatott betegekről, ami okkal háborítja fel a hozzátartozókat

– mesélte. Lesznek beszélgetések hírességekkel, akik traumáikról beszélnek, olyan történeteket mondanak el, amelyeket nem meséltek el máshol.

A Napló pontosan annyi idős, mint a magyar kereskedelmi televíziózás.

Pachmann Péter szerint rendkívül erős és aprólékosan dolgozó műhely volt annak idején.

„A jelenlegi szerkesztői és műsorvezetői csapatból az egyetlen vagyok, aki már 28 évvel ezelőtt is a TV2 hírszerkesztőségében dolgozott, így valóban saját szemmel láthattam azt az aprólékos és kifinomult műsorkészítési hozzáállást, amely a Naplót az ország első számú riportmagazinjává tette. A szívét csempészte bele a szerkesztőség a műsorba. Kifejezetten megtisztelő a nagy elődök nyomdokaiba lépni, ugyanakkor óriási kihívás a vasárnap esti Naplót 21. századivá varázsolni és a nézőkkel a műsor közben is folyamatosan kapcsolatot tartani. Hosszú hetek előkészítő munkája van mögöttünk, hogy május 4-étől a valóságot, a mai televíziózás elvárásai szerint, testközelből mutathassuk meg. Szívvel-lélekkel és persze az évtizedek tapasztalatával állunk ehhez a kihíváshoz” – nyilatkozta korábban.