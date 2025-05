Nagy bejelentést tett a Netflix: visszatér a streamingóriás egyik legkedveltebb sorozata

A vörös streamingóriás sorozatának népszerűségének ténye nem egy légből kapott állítás, mivel a számok is határozottan igazolják. A Lupin első és második évada a nemzetközi sorozatok "all time” nézettségi listáján a negyedik és a nyolcadik helyen szerepelnek. Az első felvonást is csak olyan gigantikus showműsorok előzik meg mint a nyáron már a harmadik fejezetével érkező Squid Game első és második évada, valamint A nagy pénzrablás 4. szezonja. Ugyan a toplistán nem foglal helyet, de szintén óriási népszerűségnek örvendett a 2023-ban debütált harmadik fejezet, így kicsit sem meglepő, hogy a legutóbbi csavaros szezonfináléra rátesznek még egy lapáttal az alkotók, és hamarosan érkezik Assande Diop következő kalandja a Netflixre.

Omar Sy visszatér a legnézettebb Netflix-sorozatok egyikének szímtó Lupin főszerepéhez (Fotó: Netflix / NORTHFOTO)

Omar Sy is alig várja, hogy visszatérjen a Netflixre

A hírhedt műkincstolvaj visszatérését nemcsak a fanatikusok, hanem a főszereplőt alakító színész, Omar Sy is izgatottan várja. A Netflix által közzétett közleményben olvasható a César-díjas színművész nyilatkozata is, melyben elismerően beszél a karrierének egy újabb nagy löketet adó Maurice Leblanc-karakterről:

Gyakran mondom, hogy Lupin egy kivételes játékszer. Minden alkalommal nagyszerű öröm számomra eljátszani őt

- mondta a széria szupersztárja.

Lupin talán épp azon tűnődik, hogy vajon a negyedik évad is akkora siker lesz-e (Fotó: Netflix / NORTHFOTO)

Régi ismerősök és új arcok

Az Életrevalók és Jurassic World-filmek színésze mellett további ismert, régi arcok is csatlakoznak majd a szereplőgárdához, például Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin) és Soufine Guerrab (Youssef) is újra fel fognak tűnni a Lupin 4. évadában, de mellettük láthat majd debütáló arcokat is a nagyérdemű, hiszen Théo Christine és Laika Blanc-Francard is frissen csatlakozott be a Párizsban zajló forgatási munkálatokba. A jövőre érkező 4. felvonáshoz a Netflix már egy rövidke kedvcsinálóval is előállt, melyet itt meg is tekinthetnek: