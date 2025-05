Kórházba került Nick Árpád

„Először tavaly novemberben voltam a városmajori szívkórházban, akkor csináltak egy szívultrahangot. Most azért kerültem be, mert a testvérem, Emőke halála és az ő betegeskedésével járó rengeteg feszültség most jött ki rajtam. Már alig aludtam! Ha minden jól megy, akkor csak egy napot leszek bent, koszorúér tágítást csinálnak az orvosok, hogy a vér rendesen tudjon áramlani. Ez katéteres és kézen keresztül történik. Tudom, erősnek kell lennem, még ha nehéz is. Ez a küldetésem: erősnek maradni minden körülmény között. Én ezzel mutatok példát” – mondta még a beavatkozás előtt a Borsnak.

Péntekre Árpád jobban lett, hazaengedték a kórházból, de orvosa pihenésre intette. Háláját így fogalmazta meg: „Szerencsére szuper orvosom volt, nagyon hálás vagyok dr. Gellért Lászlónak. Azt mondta, hogy nyugodtan mozoghatok ezután is, kardiózzak többet, bringázzak, tornázzak, edzem a fiatalokat is. Emellett fontos, hogy jól érezzem magam, azokkal legyek, akiket szeretek. A szívünket ugyanis nem pótolhatjuk.”

A súlyos szívprobléma hátterében nővére, Emőke elvesztése is áll. A 87 éves asszony május 2-án hunyt el szívelégtelenség következtében, miután hosszú hónapokat töltött kórházban és rehabilitáción. „Négy hét után szóltak, hogy nem maradhat, és egy másik kórházba vitték át, ahol rehabilitáció várt rá. Reménykedtünk. Ott is négy hétig volt bent, először jól haladt, már erősödött. Sok vitamint kapott, amitől a hangulata is jobb lett. Már felállt, ment egy-két métert, de azután lerogyott. [...] Szívelégtelenségben halt meg május 2-án hajnalban. Kimerült a szíve és elaludt. Szomorú, de szépen távozott” – mesélte megrendülten Nick Árpád, aki most úgy érzi, ideje saját magára is jobban odafigyelnie.