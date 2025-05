Noszály Sándor sokkoló vallomása: közel került az öngyilkossághoz

Noszály Sándor neve sokak számára a teniszben elért sikereiről ismert, ám az elmúlt években egészen más okból került a figyelem középpontjába. Az Amerikából közvetített furcsa hangvételű élő videói után sokan találgatták, mi állhat a háttérben. Végül nővére árulta el, hogy öccse bipoláris zavarral küzd.

Fotó: Noszály Sándor/Instagram

Noszály Sándor közel került az öngyilkossághoz

„Mivel én nagyon spirituális vagyok, amikor fent voltam, azt megvilágosodásnak éltem meg. A mániákus részt azt úgy kell elképzelni, hogy az agyad mondjuk a nyolc százalékon a normális, akkor nekem 22%-on mozgott az agyam. Ha láttad a Limitless vagy a Lucy filmet, akkor hasonlót éltem meg. Iszonyatosan gyors voltam, a mozgáskoordinációm négyszer jobb volt. Egy szóra nem egy viccet mondtam, hanem négyet, mert tudok ilyet csinálni, hogy mondasz egy szót, és mondok egy viccet. Nagyon felgyorsul az agy.

A baj csak az idő relativitása: ott egy óra az egy másodperc, amikor meg a a klinikai depresszióban vagy, már a legmélyebb depresszióba mész le a bipolaritásban – legalábbis én –, akkor az öngyilkosság előtt vagy, ott meg egy óra az 30 óra

– osztotta meg.

A sportoló őszintén beszélt arról, hogy már több mint egy évtizede bipoláris depresszióval él, és most elérkezettnek látta az időt, hogy nyilvánosan is vállalja mindezt – nemcsak magáért, hanem másokért is. Noszály számára a felismerés, hogy nemcsak betegséggel, hanem társadalmi előítéletekkel is küzdenie kell, meghatározó élmény volt.

„Én pedagógus, edző vagyok, és próbáltam megérteni az alapját a problémáknak. Sok depressziós ember van, s én, mivel bipoláris vagyok 2014 óta, most már vállaltan, rájöttem, hogy a stigma a legnagyobb probléma Magyarországon. Mert a mentális betegségeket stigmák övezik. Én is a stigmák miatt szenvedtem 11 évet.

Szégyelltem magam a kapcsolataimban, önstigmatizáltam magam.

Most már tudom, hogy ezeket le kell győzni”– fogalmazott.

Noszály Sándor új küldetésre készül. „Stigmanó” néven saját podcastot indít, amelynek célja, hogy közérthető módon mutassa be a mentális betegségeket és segítse a társadalmi párbeszédet. „Az lett a misszióm, hogy megismertessem ezeket az emberekkel. Aki még sosem élte meg ezt, az fél tőle. De ez nem a világ vége” – hangsúlyozta a Palikék Világa című műsorban.