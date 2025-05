Itt van Noszály Sándor nagy bejelentése

Noszály Sándor neve sokak számára a teniszben elért sikereiről ismert, ám az elmúlt években egészen más okból került a figyelem középpontjába. Az Amerikából közvetített furcsa hangvételű élő videói után sokan találgatták, mi állhat a háttérben. Végül nővére árulta el, hogy öccse bipoláris zavarral küzd.

Noszály Sándor

Fotó: Instagram / Noszály Sándor

Később a sportoló őszintén beszélt arról, hogy már több mint egy évtizede bipoláris depresszióval él, és most elérkezettnek látta az időt, hogy nyilvánosan is vállalja mindezt – nemcsak magáért, hanem másokért is. Noszály számára a felismerés, hogy nemcsak betegséggel, hanem társadalmi előítéletekkel is küzdenie kell, meghatározó élmény volt.

Mint írtuk, Noszály Sándor új küldetésre készül, Stigmanó néven saját podcastot indít, amelynek célja, hogy közérthető módon mutassa be a mentális betegségeket és segítse a társadalmi párbeszédet. „Az lett a misszióm, hogy megismertessem ezeket az emberekkel. Aki még sosem élte meg ezt, az fél tőle. De ez nem a világ vége” – hangsúlyozta a Palikék Világa című műsorban.

Hamarosan indul Noszály Sándor podcastja

„Nagyon jó hírem van, a Stigmanó podcast első felvétele 27-én lesz Almási Kittivel. Az orvosom is elvállalja az interjút, ő fog beszélni a mentális betegségekről… Ez lesz az esszencia: az ismeretlentől nagyon fékünk, de egyenként meg fogjuk ismerni a mentális betegségeket” – mesélte Instagram-oldalán a sportoló, aki egy viccet is elmesélt bejelentkezése során.