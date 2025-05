Nótár Mary és Aurelio közös projektbe kezdenek

Közeledik A Nagy Duett döntője, és bár a verseny véget ér, Nótár Mary és Aurelio kapcsolata nem szakad meg a műsor után sem. A páros a közös munka során barátságot kötött, sőt már új terveken is dolgoznak - írja a Bors.

Nótár Mary és Aurelio kapcsolata nem szakad meg a műsor után sem

Fotó: TV2

„Reméljük lesz közös fellépésünk” – mondta titokzatosan Nótár Mary. „Már van is egy meghívásunk, de további terveink is vannak. Van egy közös projektünk, amit szeretnénk megvalósítani azonnal, ahogy A Nagy Duettnek vége lesz. És az is lehet, hogy a rap karrierje beindul, mert lehet énekelni nem tud, de rappelni viszont elég jól dzsanázik!”

Nótár Mary azt mondja, sokszor okozott neki meglepetést Aurelio

A verseny alatt Aurelio komolyan vette a felkészülést, ami Mary-t is meglepte. A mulatós énekesnő szerint tanítványa sokat fejlődött, és maximális energiával vetette bele magát a munkába.

Hét napból négyet próbálnak, sőt még telefonon keresztül is gyakorolnak, amikor Mary épp koncertről koncertre jár.

Aurelio teljesítményét a zsűri és a nézők is értékelik – legutóbb adásgyőztesek lettek, és nem titkolják, hogy szeretnének a döntőben is a legjobbak lenni.

