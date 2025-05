Fürdőruhás fotókkal forrósítja fel a hangulatot Ördög Nóra – képek

Ördög Nóra nemrég tért haza az Ázsia Expressz forgatásáról, valószínűleg legújabb fürdőruhás képei is ott készülhettek, ugyanis hazánkban még várni kell a nyárias időre. Az idei évben, az eddig megszokottaktól eltérően, nagy volt a titkolózás a TV2 egyik legsikeresebb műsora körül. Annyit tudni, hogy az Ázsia Expressz új évada csak ősszel kerül képernyőre, a kalandreality forgatása már le is zajlott, ezúttal Malajziában és Indonéziában mérkőtek meg a játékosok. A szereplők, a stáb és a műsor háziasszonya, Ördög Nóra március végén indult útnak Budapestről, majd teljes titokban érkeztek haza, nem tudni, pontosan mikor.

Fotó: Schumy Csaba

Ördög Nóra szexi fürdőruhás fotókkal idézi meg a nyarat

Ördög Nóra most egy fürdőruhás fotósorozattal igyekszik felforrósítani a hangulatot május végén, ami igencsak fagyos hetek óta. Az egyberészes fürdőruha remekül áll a TV2 műsorvezetőjén, követői nem győzik dicsérni csodás alakját.

Én már ízlelgettem egy kicsit a nyarat...

– írta a fotók mellé Ördög Nóra, aki idén ismét elnyerhette a legjobb női műsorvezetőnek járó díjat a Televíziós Újságírók Díjátadóján, ahol általában épp az Ázsia Expressz forgatása miatt nem tudott személyesen részt venni.

Szerencséjére most a későbbi indulásnak köszönhetően személyesen át tudta venni az elismerést, mely elmondása szerint nagyon sokat jelent számára. Azért is különlegesebb is a szívének az idei díj, mint az eddigiek, mert volt egy kis elakadása az elmúlt időszakban, így a legjobbkor ismerték el a szakmai teljesítményét.

