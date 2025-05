Orosz Barbara mindent elmondott a házasságáról – ilyen kapcsolatban él a francia férjével

Orosz Barbara már 15 éve erősíti a TV2 csapatát, azonban május elején közölték, hogy megválnak tőle. A műsorvezetőt nemcsak a Mokkából küldték el, de saját műsora, a Tűsarok is lekerült a képernyőről. A hivatalos indoklás szerint a megjelenése és viselkedése nem illeszkedik a csatorna családbarát arculatába. A döntés sokakat meglepett, hiszen Orosz Barbara hosszú éveken át meghatározó arca volt a csatornának. Orosz Barbara nem aggódik a jövő miatt. Mint mondta, a televíziós munkája mindig is csak egy volt a sok közül, kommunikációs cégét továbbra is sikeresen vezeti. „Gyönyörű otthonom, autóm, saját cégem van, nem szeretnék a kiszolgáltatottja lenni senkinek, még a férjemnek sem. Nincsenek és nem is lesznek anyagi gondjaim, mert a cégem rengeteg kisfilmet gyárt, kommunikációs tréningeket tartok, ezeket mind én szervezem, így gyártásvezető, rendező, főszerkesztő is vagyok, több lábon állok”– mesélte korábban.

Fotó: Instagram

Négy éve ismerte meg francia származású férjét Párizsban, 2023 tavaszán házasodtak össze – azóta viszont távkapcsolatban élnek, ami saját bevallásuk szerint nem okoz gondot. „Így ismertük meg egymást. Ezt szoktuk meg. Tudjuk, meddig tart a különlét, a maradék időt már fél lábon is kibírjuk. Fel sem merült, hogy ő vagy én feladjuk a hivatásunkat. Miért? Ha bármelyikünk így tenne, önmagát adná fel, és boldogtalan lenne” – mondta Barbara, hozzátéve: „Biztos vagyok benne, hogy mi örökre együtt maradunk”– vallotta be.

Orosz Barbara és a titokzatos férje

Bár Orosz Barbara időnként mesél a férjével közös élményeikről, a közösségi oldalakon szinte sosem láthatóak együtt. A rajongók emiatt gyakran faggatják őt, de most egyértelmű választ adott a kétkedőknek.

„A legjobb program, amikor nincs programunk. Csak róni a kilométereket, befogadni a látványt, és érezni, hogy élünk. Üzenem azoknak, akik ’roppantul aggódtak’, hogy míg a férjem a megérkezésem napján dolgozott, és csak később csatlakozott, míg én kimerítettem a shoppingolós programjaimat 5 rövid órácska alatt – ezek a felvételek már az ő kezéből származnak. Ilyen felszabadultságot csak mellette élek meg”– írta az Instagram-oldalán.