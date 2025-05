Durva vádak érkeztek Palvin Barbara ellen

Polina Nioly, az orosz tartalomgyártó és vállalkozó, aki több mint egymillió követővel rendelkezik a közösségi médiában, új videójában a vörös szőnyeges események kulisszatitkairól beszélt. Az influenszer elárulta, hogyan készülnek a sztárok a nagy megjelenésekre, miként gyakorolják a tökéletes pózokat, és hogy a háttérben milyen rivalizálás zajlik a hírességek között. A vörös szőnyeges eseményeken a sztárok mögött hatalmas csapat áll – stylistok, sminkesek, asszisztensek, akik biztosítják a kifogástalan megjelenést. A cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén például nem ritka, hogy egy-egy celeb akár húszfős stábbal érkezik, ami gyakran a sztár státuszát is tükrözi.

Palvin Barbara

Fotó: Instagram

Palvin Barbara tolakodott volna?

Az orosz influenszer egy konkrét eseményt is megosztott, amely tavaly történt a cannes-i filmfesztiválon, és amelyben Palvin Barbara is érintett volt. Polina szerint a magyar modell stábja nem tartotta be a vörös szőnyeges protokollt, amikor a hivatalos fotózások során nem a sorban várakozott, hanem előretolakodott a lépcsőknél.

„Palvin Barbi csapata egyszerűen félretolta a többieket, és előre helyezkedett, ami meglepte és megdöbbentette a jelenlévőket” – mondta Polina. „Barbi magabiztosan lépett a reflektorfénybe, mintha ez a hely járna neki.”

A vörös szőnyeges események szigorú szabályok szerint zajlanak, amelyek között a protokoll betartása is szerepel. A tolakodás ritka és vitatott jelenség, amely feszültséget kelt a sztárok között is – osztotta meg a Story.hu.